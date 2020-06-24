На Донбассе военные снесли дом боевиков и их минометную позицию – видео операции

Уничтожена минометная позиция и жилое помещение боевиков гибридной российской армии в Донецкой области. Видео выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.
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Военные напомнили, что недавно был уничтожен грузовик Урал, который подвозил боевикам боеприпасы: "А теперь хотим показать уничтожение минометной позиции и жилого помещения оккупантов, куда тот самый Урал подвозил мины и патроны".
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Как говорится в описании к ролику, однажды утром противник начал обстрел, в связи с чем "было принято решение на уничтожение врага и его огневых средств". После работы разведки ответным огнем полностью разбили позицию и жилье боевиков.
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