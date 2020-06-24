На Донбассе военные снесли дом боевиков и их минометную позицию – видео операции

Уничтожена минометная позиция и жилое помещение боевиков гибридной российской армии в Донецкой области. Видео выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.

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Военные напомнили, что недавно был уничтожен грузовик Урал, который подвозил боевикам боеприпасы: "А теперь хотим показать уничтожение минометной позиции и жилого помещения оккупантов, куда тот самый Урал подвозил мины и патроны".

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Как говорится в описании к ролику, однажды утром противник начал обстрел, в связи с чем "было принято решение на уничтожение врага и его огневых средств". После работы разведки ответным огнем полностью разбили позицию и жилье боевиков.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.

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