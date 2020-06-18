Военные 93-й ОМБр уничтожили минометы и грузовик с боеприпасами боевиков: видео

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93-я бригада Холодный Яр ликвидировала два миномета и грузовик с боеприпасами оккупантов

Сегодня, 18 июня, 93-я бригада Холодный Яр ликвидировала грузовик с боеприпасами и два миномета российских террористических войск. Об этом сообщается в Facebook 93-й ОМБр.

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Отмечается, что в последние недели российские наемники обстреливали позиции холодноярцев из минометов 120 калибра, запрещенных минскими соглашениями.

Сообщается, что артразведка бригады установила, откуда велся огонь и с помощью беспилотника обнаружила место нахождения минометных расчетов.

Военные полностью разбили укрепления и оружие оккупантов.

Отмечается, что сегодня утром бойцы 93-й ОМБр заметили у этих позиций грузовик оккупантов: боевики либо привезли боеприпасы, либо решили увезти уцелевший боекомплект. Украинские военные помешали их планам.

Сегодня вооруженные формирования России семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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Теги: война на Донбассе, Холодный Яр, боевики
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