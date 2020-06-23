На Донбассе пограничники задержали заблудившегося боевика: видео

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"Ефрейтор" террористической организации ДНР, возвращаясь к своим, случайно вышел на украинские позиции

На контрольном пункте "Березовое 2" пограничники задержали "ефрейтора", боевика террористической организации ДНР, который заблудился и случайно наткнулся на пост сил операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Там рассказали, что мужчина, увидев украинских военных, попытался скрыться, но ему это не удалось.

Боевик сообщил, что в 2018 году по собственному желанию пришел на службу в незаконные вооруженные формирования. Он признался, что нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2.

У задержанного изъяты документы, среди которых "паспорт ДНР", "военный билет", "удостоверение фонда ветеранов боевых действий". В дорожной сумке боевика найдена военная форма российского образца.

Пограничники передали задержанного сотрудникам СБУ. По информации ГПСУ, ему уже объявили подозрение в создании террористической группы или организации.

20 июня в Офисе генпрокурора отчитались о предотвращении как минимум двух терактов, которые, по данным следствия, планировал совершить на Донбассе бывший военный ВСУ перед тем, как перейти на сторону боевиков. Он задержан.



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Теги: боевики, Донбасс, днр, гпсу
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