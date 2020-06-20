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Задержали бывшего бойца ВСУ, который якобы планировал подорвать госпиталь: фото

Задержали бывшего бойца ВСУ, который якобы планировал подорвать госпиталь: фото - Фото
Фото: gp.gov.ua
20.06.2020, 17:36

В Офисе генпрокурора квалифицировали действия бывшего военнослужащего по статье об участии в создании террористической группы или организации

В Офисе генпрокурора отчитались о предотвращении как минимум двух терактов, которые, по данным следствия, планировал совершить на Донбассе бывший военный ВСУ перед тем, как перейти на сторону боевиков. Он задержан. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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По данным следствия, бывший военнослужащий, который в 2018-2019 гг проходил службу в районе ООС в Донецкой области, планировал перейти линию разграничения, чтобы устроится на "службу" в оккупационной администрации РФ в Луганской области.

В Офисе генпрокурора сообщили, что подозреваемый собирался подорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортное сообщение.

"С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в г. Северодонецке, в котором находятся около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала. Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в пгт. Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники", - говорится в сообщении.

Взрывчатка изъята, проводятся следственные действия.

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Вадим Ребрина
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