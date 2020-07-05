Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шесть лет назад украинские военные освободили Славянск и Краматорск от российских оккупантов. Украинская армия потеряла 70 бойцов в боях за Славянск

Украинская армия шесть лет назад освобдила Славянск и Краматорск, которые около трех месяцев находились в оккупации военных России и ее наемников. Об этом сообщает Армія FM.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 13:00 5 июля 2014 года разведчики второго батальона Нацгвардии установили украинский флаг над горсоветом Славянска. В тот же день украинские бойцы вошли и в Краматорск: первыми шли саперы, а за ними – другие подразделения. Убегая, оккупанты оставили огромные арсеналы произведенного в России оружия.

За весь период боев за Славянск Украина потеряла 70 военных. Было уничтожено 470 террористов. Убытки от разрушения жилых домов в Славянске составили 1,5 млрд грн. Повреждено 34 здания и сооружения, в том числе - четыре школы.

Читайте также: Донбасс. Оккупанты выпустили противотанковую ракету по жилым домам

"Сегодня в нашей стране двойной праздник! Ведь кроме дня ВМС мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии, с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с Востока. Сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", - заявил президент Владимир Зеленский сегодня в Одессе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравлял с этим днем из Краматорска. Он подчеркнул, что Украина едина и неделима – от Ужгорода до Донецка и Луганска.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупированы Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Смотрите также: На Донбассе ювелирным ударом уничтожили видеокамеру боевиков: видео

Видео - Військове телебачення України и Єдина країна/YouTube

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, краматорск, освобождение, славянск, бои
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года
Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года
13-й запуск Rocket Lab оказался несчастливым: ракета и спутники сгорели – видео
13-й запуск Rocket Lab оказался несчастливым: ракета и спутники сгорели – видео
"Шахтер" в Киеве вырвал победу у "Динамо": лучшие моменты и голы – видео
"Шахтер" в Киеве вырвал победу у "Динамо": лучшие моменты и голы – видео
Экономика Бизнес-неделя: Бойкот Facеbook, пенсии автоматом, обезглавленый НБУ и новая база WizzAir
Мотор, камера! Как Голливуд и кинотеатры переболели COVID-19. Интервью с CEO Multipleх
FMCG Мотор, камера! Как Голливуд и кинотеатры переболели COVID-19. Интервью с CEO Multipleх
Герои карантинного времени
Идеи и Кейсы Герои карантинного времени
Популярное
фото/видео
Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года
Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года
13-й запуск Rocket Lab оказался несчастливым: ракета и спутники сгорели – видео
13-й запуск Rocket Lab оказался несчастливым: ракета и спутники сгорели – видео 00:35
"Шахтер" в Киеве вырвал победу у "Динамо": лучшие моменты и голы – видео
"Шахтер" в Киеве вырвал победу у "Динамо": лучшие моменты и голы – видео 04.07.20, 23:46
Утром 5 июля состоится полутеневое лунное затмение - онлайн-трансляция
Утром 5 июля состоится полутеневое лунное затмение - онлайн-трансляция 04.07.20, 23:11
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 