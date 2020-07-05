Шесть лет назад армия Украины освободила Славянск и Краматорск – видео 2014 года

Украинская армия шесть лет назад освобдила Славянск и Краматорск, которые около трех месяцев находились в оккупации военных России и ее наемников. Об этом сообщает Армія FM.

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В 13:00 5 июля 2014 года разведчики второго батальона Нацгвардии установили украинский флаг над горсоветом Славянска. В тот же день украинские бойцы вошли и в Краматорск: первыми шли саперы, а за ними – другие подразделения. Убегая, оккупанты оставили огромные арсеналы произведенного в России оружия.

За весь период боев за Славянск Украина потеряла 70 военных. Было уничтожено 470 террористов. Убытки от разрушения жилых домов в Славянске составили 1,5 млрд грн. Повреждено 34 здания и сооружения, в том числе - четыре школы.

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"Сегодня в нашей стране двойной праздник! Ведь кроме дня ВМС мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. Шесть лет назад всей страной мы помогали нашей армии, с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с Востока. Сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск в Украину", - заявил президент Владимир Зеленский сегодня в Одессе.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравлял с этим днем из Краматорска. Он подчеркнул, что Украина едина и неделима – от Ужгорода до Донецка и Луганска.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупированы Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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Видео - Військове телебачення України и Єдина країна/YouTube