На Донбассе ювелирным ударом уничтожили видеокамеру боевиков: видео

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При помощи системы видеонаблюдения боевики вели прицельный артиллерийский огонь по украинским военным

На Донбассе украинские военные уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения боевиков, которая позволяла им вести прицельный артиллерийский огонь по украинским бойцам. Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады.

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При помощи системы видеонаблюдения боевики также осуществляли сопровождение своих диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге, уточнили в пресс-службе.

Сегодня около временно оккупированного Донецка бойцы ВСУ повторно уничтожили позицию противника: ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены трое их подельников, взорван склад боеприпасов, а также выведен из строя крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
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Теги: боевики, война, Донбасс
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