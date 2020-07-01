На Донбассе ювелирным ударом уничтожили видеокамеру боевиков: видео

На Донбассе украинские военные уничтожили дорогостоящую систему видеонаблюдения боевиков, которая позволяла им вести прицельный артиллерийский огонь по украинским бойцам. Об этом сообщает пресс-служба 24 отдельной механизированной бригады.

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При помощи системы видеонаблюдения боевики также осуществляли сопровождение своих диверсионно-разведывательных групп, которые в последнее время активизировались по всей Светлодарской дуге, уточнили в пресс-службе.

Сегодня около временно оккупированного Донецка бойцы ВСУ повторно уничтожили позицию противника: ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены трое их подельников, взорван склад боеприпасов, а также выведен из строя крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.