Боевики вернулись на уничтоженную ранее позицию. ВСУ ее снесли еще раз – видео

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На несчастливую для оккупационных войск РФ позицию под Донецком опять "прилетело". Военные говорят – в этом им "помог" один из главарей террористов

Около временно оккупированного Донецка бойцы ВСУ повторно уничтожили позицию противника: ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены трое их подельников, взорван склад боеприпасов, а также выведен из строя крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Видео операции выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.

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По словам военных, предатель из СБУ Александр Ходаковский, который в 2014 году под руководством россиян сформировал в Донецке батальон боевиков Восток, "засветил" на своем видео с позиций определенные моменты: их использовали для планирования операции ВСУ.

Смотрите видео: Шутер от первого лица. Бойцы ВСУ показали ближний бой

"Товарищи предатели и россияне! Чаще освещайте на медиаресурсах позиции оккупационных войск, помогайте нам", - сыронизировали в 54-й бригаде.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.

Смотрите видео: Бойцы 54-й бригады привели "языка" из рейда на Светлодарской дуге 

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Теги: 54 бригада, оос, обстрел, война, Донбасс, мина, видео, бомбардировка
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