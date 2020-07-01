Боевики вернулись на уничтоженную ранее позицию. ВСУ ее снесли еще раз – видео

Около временно оккупированного Донецка бойцы ВСУ повторно уничтожили позицию противника: ликвидированы четверо боевиков, тяжело ранены трое их подельников, взорван склад боеприпасов, а также выведен из строя крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Видео операции выложили в YouTube бойцы подразделения К-2 из 54-й отдельной мехбригады им. гетьмана Мазепы.

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По словам военных, предатель из СБУ Александр Ходаковский, который в 2014 году под руководством россиян сформировал в Донецке батальон боевиков Восток, "засветил" на своем видео с позиций определенные моменты: их использовали для планирования операции ВСУ.

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"Товарищи предатели и россияне! Чаще освещайте на медиаресурсах позиции оккупационных войск, помогайте нам", - сыронизировали в 54-й бригаде.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.

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