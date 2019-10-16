Шутер от первого лица. Бойцы ВСУ показали ближний бой - видео

Разведчики группы К-2 из 54-й бригады, которые известны по дрон-роликам спецопераций ВСУ на фронте, показали фрагмент ближнего боя - "не с БПЛА, как обычно, а с огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою". Видео размещено на YouTube-канале подразделения.

Как рассказали военные, на одном из участков линии боестолкновения боевики ежедневно осуществляли обстрелы украинских позиций, что привело к потерям в рядах ВСУ.

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"После чего за дело взялись разведчики К-2. Была спланирована боевая операция вместе с группами прикрытия из других подразделений, которые постоянно помогают нам, и однажды по позициям оккупантов прилетела неожиданная и адекватная ответка", - рассказали бойцы.

По их словам, расстояние до позиций оккупантов составляло 273 метра.