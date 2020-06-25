Огневой удар. ВСУ показали, как разгромили позиции оккупантов на Донбассе: видео

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Украинские военные уничтожили обустроенные в захваченных домах и промзоне позиции боевиков

Боевая группа К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожила позиции боевиков гибридной армии РФ на Донбассе. Видео прилетов по оккупантам опубликовано в YouTube-канале боевой группы.

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Боевики из основанного предателем из СБУ Александром Ходаковским "батальона Восток" обустроили позиции в захваченных много ранее жилых домах и промзоне, отмечается в описании к видео.

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Украинские разведчики изучили позиции противника, после чего было принято решение их уничтожить. В один из дней в ответ на стрельбу боевиков украинские военные нанесли огневой удар по укреплениям. О потерях врага пообещали сообщить позже.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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Теги: боевики, ВСУ, война, Донбасс, 54 бригада
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