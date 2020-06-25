Огневой удар. ВСУ показали, как разгромили позиции оккупантов на Донбассе: видео

Боевая группа К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожила позиции боевиков гибридной армии РФ на Донбассе. Видео прилетов по оккупантам опубликовано в YouTube-канале боевой группы.
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Боевики из основанного предателем из СБУ Александром Ходаковским "батальона Восток" обустроили позиции в захваченных много ранее жилых домах и промзоне, отмечается в описании к видео.
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Украинские разведчики изучили позиции противника, после чего было принято решение их уничтожить. В один из дней в ответ на стрельбу боевиков украинские военные нанесли огневой удар по укреплениям. О потерях врага пообещали сообщить позже.
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