Донбасс. Оккупанты выпустили противотанковую ракету по жилым домам

Вчера наемники гибридной армии России выстрелили противотанковой управляемой ракетой по жилым домам поселка Пивничное Торецкого района Донецкой области. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
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Отмечается, что ракета залетела во двор жилого дома, также осколками были повреждены соседние дома. Никто из гражданских не погиб.
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Всего за прошедшие сутки оккупанты восемь раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь среди украинских бойцов нет. По данным разведки, ответным огнем были уничтожены два оккупанта, еще один ранен.
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