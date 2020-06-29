Донбасс. Оккупанты выпустили противотанковую ракету по жилым домам

Оккупант стерляет из ПТУР на Донбассе (иллюстративное фото - скриншот видео боевиков из YouTube)

Вчера наемники гибридной армии России выстрелили противотанковой управляемой ракетой по жилым домам поселка Пивничное Торецкого района Донецкой области. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что ракета залетела во двор жилого дома, также осколками были повреждены соседние дома. Никто из гражданских не погиб.

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Всего за прошедшие сутки оккупанты восемь раз нарушали режим прекращения огня, обстреливая украинские позиции из артиллерийских орудий калибра 122 мм, минометов 82 мм, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских бойцов нет. По данным разведки, ответным огнем были уничтожены два оккупанта, еще один ранен.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупированы Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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