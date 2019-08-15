На выходе из СИЗО корректировщика огня облили зеленкой: видео

В Мариуполе люди встретили на выходе из СИЗО и облили зеленкой, томатным соком и забросали помидорами осужденного на девять лет корректировщика огня Валерия Кирсанова, которого сегодня освободили по "закону Савченко". Видео опубликовала в Facebook пользователь Маша Украинская.
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Городской сайт mrpl.сity сообщил, что на выходе из мариупольского следственного изолятора на Кирсанова напали жители микрорайона Восточный и активисты. Люди держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит".
Люди кричали: "Убийца! Скажи, как ты будешь спать?", а священник призывал Кирсанова попросить прощения.
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