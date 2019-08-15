Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На выходе из СИЗО корректировщика огня облили зеленкой: видео

На выходе из СИЗО корректировщика огня облили зеленкой: видео - Фото
Валерий Кирсанов после выхода из СИЗО (Фото: скриншот видео Маша Украинская / Facebook)
15.08.2019, 21:43

Люди кричали: "Убийца! Скажи, как ты будешь спать?", а священник призывал Кирсанова попросить прощения

В Мариуполе люди встретили на выходе из СИЗО и облили зеленкой, томатным соком и забросали помидорами осужденного на девять лет корректировщика огня Валерия Кирсанова, которого сегодня освободили по "закону Савченко". Видео опубликовала в Facebook пользователь Маша Украинская.

В записи присутствует ненормативная лексика

Городской сайт mrpl.сity сообщил, что на выходе из мариупольского следственного изолятора на Кирсанова напали жители микрорайона Восточный и активисты. Люди держали плакаты "Кирсанов убийца" и "Восточный помнит".

Люди кричали: "Убийца! Скажи, как ты будешь спать?", а священник призывал Кирсанова попросить прощения.

  • Сегодня первый замглавы НПУ Вячеслав Аброськин сообщил, что Кирсанова освобождают по "закону Савченко".
  • В 2015 году Кирсанов по собственной инициативе передавал боевикам ДНР информацию о результатах обстрелов террористами поселков Заря, Гнутово, Виноградное, а также микрорайона Восточный в Мариуполе.
  • 24 января 2015 года микрорайон Восточный в Мариуполе трижды подвергался массированным обстрелам из РСЗО российских оккупантов.
  • В результате этих терактов погиб 31 человек, 117 получили ранения различной степени тяжести.

Читайте также: Обстрел Мариуполя: СБУ передаст в Гаагу улики против армии России

Напишите нам
Донбасс обстрел мариуполя закон савченко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 