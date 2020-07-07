"Слуга" обвинила Порошенко в поздравлении Путина в 2014-м, сославшись на Кремль

Нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук в программе Свободы слова на канале ICTV обвинила пятого президента Петра Порошенко в том, что 12 июня 2014 года, в разгар первой фазы войны РФ против Украины, он якобы поздравил лидера страны-агрессора Владимира Путина с "Днем России". Порошенко заявил, что это фейк и пример кремлевской манипуляции.

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Тот телефонный разговор президентов состоялся на следующий день после освобождения Мариуполя от российско-террористических банд.

В ответ на слова Порошенко, что Верещук транслирует ложь Кремля в разгар информационной войны - в начале лета-2014, та возмутилась и сказала, что это "легко проверить", зачитав сообщение 24 канала за тот день, что "Порошенко поздравил Путина с Днем России". Пятый президент попросил сказать, какой первоисточник такой информации. Верещук зачитала: "Об этом сообщил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков". Порошенко воскликнул: "О! О!"

Далее Верещук спросила, разве ведущий программы Вадим Карпьяк и Порошенко считают, что нельзя доверять украинскому каналу, на что Порошенко несколько раз повторил, что канал просто передал "российскую манипуляцию и ложь" – заявление секретаря Путина, а Верещук – "провокатор". В ответ она назвала его "провокатором" и заявила, что раз это неправда, то где на сайте президента опровержение, что Порошенко не поздравлял Путина, и почему Банковая не подала в суд на 24 канал.

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Ведущий попробовал привести пример, после чего у него с Верещук вышел такой диалог:

– Если канал CNN приводит какое-то заявление Усамы Бен Ладена, то это не значит, что эти слова (бывшего террориста №1 в мире) - правда. Он просто приводит слова и указывает источник.

– Правильно! И как действует в этом случае президент страны, которая борется с Путиным...

– Никак! В том-то и дело, что никак. Вот в Америке точно — он не реагирует.

– Ну тогда все. Тогда все правильно сделал Порошенко.

В Facebook у спикера президента за 12.06.2014 написано: "Важный акцент. Во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда через государственную российско-украинскую границу на территорию нашего государства попали танки". На сайте Кремля за тот же день есть предложение, что "Порошенко также поздравил Путина с национальным праздником - Днем России".

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