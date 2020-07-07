"Слуга" обвинила Порошенко в поздравлении Путина в 2014-м, сославшись на Кремль

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ирина Верещук от Слуги народа в эфире ICTV заявила, что пятый президент якобы поздравлял Путина в разгар войны – зачитала об этом сообщение Кремля

Нардеп из фракции Слуга народа Ирина Верещук в программе Свободы слова на канале ICTV обвинила пятого президента Петра Порошенко в том, что 12 июня 2014 года, в разгар первой фазы войны РФ против Украины, он якобы поздравил лидера страны-агрессора Владимира Путина с "Днем России". Порошенко заявил, что это фейк и пример кремлевской манипуляции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Тот телефонный разговор президентов состоялся на следующий день после освобождения Мариуполя от российско-террористических банд.

В ответ на слова Порошенко, что Верещук транслирует ложь Кремля в разгар информационной войны - в начале лета-2014, та возмутилась и сказала, что это "легко проверить", зачитав сообщение 24 канала за тот день, что "Порошенко поздравил Путина с Днем России". Пятый президент попросил сказать, какой первоисточник такой информации. Верещук зачитала: "Об этом сообщил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков". Порошенко воскликнул: "О! О!"

Далее Верещук спросила, разве ведущий программы Вадим Карпьяк и Порошенко считают, что нельзя доверять украинскому каналу, на что Порошенко несколько раз повторил, что канал просто передал "российскую манипуляцию и ложь" – заявление секретаря Путина, а Верещук – "провокатор". В ответ она назвала его "провокатором" и заявила, что раз это неправда, то где на сайте президента опровержение, что Порошенко не поздравлял Путина, и почему Банковая не подала в суд на 24 канал.

Читайте также: Верещук заявила, что "ценности" Украины не совпадают с ЕС

Ведущий попробовал привести пример, после чего у него с Верещук вышел такой диалог:

– Если канал CNN приводит какое-то заявление Усамы Бен Ладена, то это не значит, что эти слова (бывшего террориста №1 в мире) - правда. Он просто приводит слова и указывает источник.
– Правильно! И как действует в этом случае президент страны, которая борется с Путиным...
– Никак! В том-то и дело, что никак. Вот в Америке точно — он не реагирует.
– Ну тогда все. Тогда все правильно сделал Порошенко.

В Facebook у спикера президента за 12.06.2014 написано: "Важный акцент. Во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемой ситуацию, когда через государственную российско-украинскую границу на территорию нашего государства попали танки". На сайте Кремля за тот же день есть предложение, что "Порошенко также поздравил Путина с национальным праздником - Днем России".

Читайте также: Порошенко назвал число уголовных дел, где фигурирует

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Петр Порошенко, война, Донбасс, владимир путин, дмитрий песков, пропаганда, дезинформация, ирина верещук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Слуга" обвинила Порошенко в поздравлении Путина в 2014-м, сославшись на Кремль
"Слуга" обвинила Порошенко в поздравлении Путина в 2014-м, сославшись на Кремль
В Мукачево обстреляли из гранатомета курортный комплекс – фото, видео
В Мукачево обстреляли из гранатомета курортный комплекс – фото, видео
Космическую станцию увели от катастрофического столкновения с советским мусором
Космическую станцию увели от катастрофического столкновения с советским мусором
Мнение Парадокс Зеленского: зачем вводить Украину в кризис, а потом снова ползти к МВФ
Вместо моря - изолятор. Украинцы застряли в Греции без воды и пищи. Как этого избежать?
Транспорт Вместо моря - изолятор. Украинцы застряли в Греции без воды и пищи. Как этого избежать?
30 млрд фунтов стерлингов для населения: как Англия борется c коронакризисом
Мнение 30 млрд фунтов стерлингов для населения: как Англия борется c коронакризисом
Популярное
фото/видео
"Слуга" обвинила Порошенко в поздравлении Путина в 2014-м, сославшись на Кремль
"Слуга" обвинила Порошенко в поздравлении Путина в 2014-м, сославшись на Кремль
В Мукачево обстреляли из гранатомета курортный комплекс – фото, видео
В Мукачево обстреляли из гранатомета курортный комплекс – фото, видео 06.07.20, 09:59
Космическую станцию увели от катастрофического столкновения с советским мусором
Космическую станцию увели от катастрофического столкновения с советским мусором 06.07.20, 08:12
В Японии паводки и оползни унесли жизни 34 человек: видео
В Японии паводки и оползни унесли жизни 34 человек: видео 05.07.20, 22:31
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 