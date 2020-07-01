Порошенко назвал число уголовных дел, где фигурирует

Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что фигурирует в 24 уголовных делах. Об этом он сообщил в интервью журналистке Янине Соколовой.

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"24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления (генпрокурора Ирины Венедиктовой, - ред.), которое прозвучало, нам это не сообщали", - заявил Порошенко, отвечая на вопрос о том, в скольких уголовных делах он фигурирует.

По мнению Порошенко, эти производства - результат "прямых указаний из Офиса президента", которые якобы нужны новой власти "для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась Украина".

Порошенко фигурирует в более чем 20 делах, которые расследует ГБР, по статьям (среди прочих) о госизмене, захвате госвласти, вмешательстве в деятельность суда.

29 июня сообщалось , что половина украинцев считает дела против Порошенко справедливыми, треть – нет.

не считает политически мотивированными расследование уголовных дел против Порошенко. 30 июня премьер-министр Шмыгаль заявил , что он

о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Семочко. в Печерском районном суде продолжат избирать меру пресечения для Порошенко по делу 1 июля

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