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Порошенко назвал число уголовных дел, где фигурирует

Порошенко назвал число уголовных дел, где фигурирует - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
01.07.2020, 11:25

Пятый президент Петр Порошенко прокомментировал уголовные дела, в которых он упоминается как свидетель или является подозреваемым

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что фигурирует в 24 уголовных делах. Об этом он сообщил в интервью журналистке Янине Соколовой. 

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"24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления (генпрокурора Ирины Венедиктовой, - ред.), которое прозвучало, нам это не сообщали", - заявил Порошенко, отвечая на вопрос о том, в скольких уголовных делах он фигурирует.

По мнению Порошенко, эти производства - результат "прямых указаний из Офиса президента", которые якобы нужны новой власти "для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась Украина". 

  • Порошенко фигурирует в более чем 20 делах, которые расследует ГБР, по статьям (среди прочих) о госизмене, захвате госвласти, вмешательстве в деятельность суда.
  • 29 июня сообщалось, что половина украинцев считает дела против Порошенко справедливыми, треть – нет.
  • 30 июня премьер-министр Шмыгаль заявил, что он не считает политически мотивированными расследование уголовных дел против Порошенко.
  • 1 июля в Печерском районном суде продолжат избирать меру пресечения для Порошенко по делу о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Семочко. 

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Владислав Сердюк
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Петр Порошенко уголовные дела
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