Порошенко назвал число уголовных дел, где фигурирует

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что фигурирует в 24 уголовных делах. Об этом он сообщил в интервью журналистке Янине Соколовой.
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"24, потому что три они закрыли. Но я это узнал только из заявления (генпрокурора Ирины Венедиктовой, - ред.), которое прозвучало, нам это не сообщали", - заявил Порошенко, отвечая на вопрос о том, в скольких уголовных делах он фигурирует.
По мнению Порошенко, эти производства - результат "прямых указаний из Офиса президента", которые якобы нужны новой власти "для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась Украина".
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