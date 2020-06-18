Три дела против Порошенко по заявлениям Портнова закрыты - Венедиктова

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Три уголовных производства против пятого президента Петра Порошенко, которые были открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации президента Андрея Портнова, были закрыты в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сегодня на брифинге заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, дела касались назначения премьер-министра при отсутствии парламентской коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева и назначения членов Высшего совета правосудия.

Венедиктова отметила, что, в отличие от перечисленных производств, дело о назначении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко было открыто по заявлению главы этого органа. "И в этом вся разница. Когда заявление о преступлении делает глава Службы внешней разведки, то, видимо, и судебная перспектива, и следственная перспектива будет совсем другой", — сказала Венедиктова.

Генпрокурор в ответ на уточняющий вопрос добавила, что по закрытым делам заявитель Портнов может предпринять ряд попыток возобновить расследования — например по тому же самому факту подать повторное заявление, но с изменениями в формулировках.

Всего против пятого президента, по словам Венедиктовой, расследуется около 20 производств. Сегодня стало известно еще об одном.

Сегодня в Печерском райсуде избирали меру пресечения для Порошенко в деле Под здание суда его пришли поддержать сторонники. о возможных нарушениях при назначении замглавы СВР Сергея Семочко.

Прокуратура во время заседания изменила свое ходатайство о мере пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Позже суд объявил перерыв до 1 июля.

После суда Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому , заявив, что его "никто не боится".