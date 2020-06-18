Порошенко на суде обратился к Зеленскому: Дорогой мой, вас никто не боится

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

На заседании Печерского районного суда Киева пятый президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что его "никто не боится". Об этом он сказал на заседании, которое транслировалось в соцсетях.

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"Владимир Александрович, дорогой мой, вас никто не боится. Ни в этом зале, ни на улице. И ваши указы о том, чтобы посадить Порошенко, - это уголовное преступление. И в Украине, и в Европе, и в мире", - заявил Порошенко.

"Еще раз хочу вам повторить: я и моя команда очень любим Украину. Мы чтим и уважаем институт президентства. Вы для нас не враг и нас не нужно бояться. Для нас враг - Путин, которого вы забыли упомянуть в вашем интервью", - сказал он.

"Мы должны объединиться, чтобы защитить наше государство. И мы готовы к этому", - резюмировал пятый президент.

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