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Порошенко на суде обратился к Зеленскому: Дорогой мой, вас никто не боится

Порошенко на суде обратился к Зеленскому: Дорогой мой, вас никто не боится - Фото
Петр Порошенко и Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
18.06.2020, 16:35

Сегодня Печерский районный суд избирал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко по делу о назначении Семочко в Службу внешней разведки

На заседании Печерского районного суда Киева пятый президент Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что его "никто не боится". Об этом он сказал на заседании, которое транслировалось в соцсетях.

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"Владимир Александрович, дорогой мой, вас никто не боится. Ни в этом зале, ни на улице. И ваши указы о том, чтобы посадить Порошенко, - это уголовное преступление. И в Украине, и в Европе, и в мире", - заявил Порошенко.

"Еще раз хочу вам повторить: я и моя команда очень любим Украину. Мы чтим и уважаем институт президентства. Вы для нас не враг и нас не нужно бояться. Для нас враг - Путин, которого вы забыли упомянуть в вашем интервью", - сказал он.

"Мы должны объединиться, чтобы защитить наше государство. И мы готовы к этому", - резюмировал пятый президент. 

  • Порошенко фигурирует в около 20 делах, которые расследует ГБР, по статьям (среди прочих) о госизмене, захвате госвласти, вмешательстве в деятельность суда.
  • 10 июня 2020-го Порошенко пришел в ГБР как свидетель по делу о картинах, но ему попытались вручить подозрение по делу о назначении Семочко в СВР.
  • 16 июня 2020-го умер отец ПорошенкоМатериал LIGA.net о нем.
  • Вчера, 17 июня, у пятого президента сообщили, что он перенес похороны из-за суда.
  • Сегодня Печерский районный суд избирал меру пресечения Порошенко. Заседание перенесли на 1 июля. 

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Владислав Сердюк
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