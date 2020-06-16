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Умер отец Петра Порошенко

Умер отец Петра Порошенко - Фото
Алексей Порошенко (Фото: пресс-служба Европейской солидарности)
16.06.2020, 11:12

Отцу пятого президента Алексею Порошенко было 84 года

16 июня умер отец пятого президента Петра Порошенко Алексей Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба Европейской солидарности

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"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого президента Алексея Ивановича Порошенко", - заявили в партии Порошенко. 

Алексею Порошенко было 84 года. С 2006 по 2010 год был депутатом Винницкого облсовета от партии Наша Украина. В 2010 году прошел в Винницкий облсовет по списку Украинской партии Единство. В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду. 

В 2009 году получил звание Герой Украины за заслуги в развитии аграрно-промышленного комплекса, внедрение современных технологий выращивания сельскохозяйственных культур.

Владислав Сердюк
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