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Умер экс-министр образования Иван Вакарчук

Умер экс-министр образования Иван Вакарчук - Фото
Иван Вакарчук (фото- facebook.com/Вятрович)
04.04.2020, 12:53

Известному физику Ивану Вакарчуку было 73 года

Умер отец лидера группы Океан Эльзы, народного депутата от партии Голос Святослава Вакарчука, экс-министр образования Иван Вакарчук. Об этом сообщил экс-глава Института Национальной памяти, нардеп  Владимир Вятрович.

Ивану Вакарчуку было 73 года.

"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль", - отметил Вятрович.

Он напомнил, что Вакарчук ввел внешнее независимое оценивание.

Позже Святослав Вакарчук у себя в Facebook отметил, что "сегодня не стало его лучшего друга". "Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой Земле", - отметил Вакарчук.

Справка. Иван Вакарчук - украинский физик, политик и общественный деятель. Он был многолетним ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко, министром образования и науки Украины с 2007 по 2010 годы.
Арина Толина
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