Порошенко в суде. Пятому президенту сегодня изберут меру пресечения — трансляция

Сегодня, 18 июня, с 15:00 дня в Печерском районном суде будут избирать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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Следствие при новой власти подозревает, что в 2018-м, еще будучи президентом, он "путем издания явно преступного приказа склонил" военное должностное лицо - главу СВР Егора Божка - "к превышению им власти и служебных полномочий", то есть к назначению Семочко.

В Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявили, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога.

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Дело против Порошенко будет рассматривать судья Сергей Вовк - тот самый, который в 2012-м вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы. У Порошенко подали ходатайство по Вовку: там подозревают, что он может быть связан с Банковой, которая, как считают у пятого президента, стоит за этим делом.

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