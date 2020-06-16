Меру пресечения для Порошенко будет избирать судья, который судил Луценко

Петр Порошенко с адвокатом возле ГБР (Фото: Михаил Палинчак)

18 июня Печерский райсуд будет избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Дело расписано судье Сергею Вовку, который вел процесс Юрия Луценко. Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.

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"Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента", — сказал он.

Офис генерального прокурора будет ходатайствовать о заключении Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн, сообщила Украинская правда со ссылкой на ОГП.

Новиков заявил, что Порошенко примет участие в суде.

В 2012 году судья Печерского райсуда Сергей Вовк приговорил Юрия Луценко к четырем годам тюрьмы. Этот приговор Европарламент назвал не соответствующим международным стандартам. Вовка лишали судейской неприкосновенности и пытались привлечь к уголовной ответственности. По данным прокуратуры, в 2015 г Вовк незаконно лишил гражданина права собственности на имущество. Тогда судью временно отстранили, однако в 2016 году он вернулся к работе.

10 июня Порошенко пришел в Госбюро расследований как свидетель по делу о картинах, но там ему попытались вручить подозрение по делу о назначении Семочко в СВР. Следствие подозревает, что находясь на посту президента в 2018 году он "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий".

Порошенко считает, что не получил подозрение. Вручить его нардепу может лично генпрокурор или другой прокурор по поручению генпрокурора, считает он. Но прокурор Литвинюк не смог предоставить оригинал поручения, только незаверенную копию. А лично генпрокурор Ирина Венедиктова, к которой пришел Порошенко после ГБР, повторять подозрение не захотела, говорят адвокаты.

В то же время генпрокурор уверена в обратном: подозрение было объявлено, причем в присутствии свидетелей.