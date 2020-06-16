Меру пресечения для Порошенко будет избирать судья, который судил Луценко

18 июня Печерский райсуд будет избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Дело расписано судье Сергею Вовку, который вел процесс Юрия Луценко. Об этом на брифинге сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.
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"Ходатайство расписано на судью Вовка, что нас совершенно не удивляет. О судье Вовке существует циркулирующее среди юристов мнение, что он связан с Офисом президента", — сказал он.
Офис генерального прокурора будет ходатайствовать о заключении Порошенко под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн, сообщила Украинская правда со ссылкой на ОГП.
Новиков заявил, что Порошенко примет участие в суде.
В 2012 году судья Печерского райсуда Сергей Вовк приговорил Юрия Луценко к четырем годам тюрьмы. Этот приговор Европарламент назвал не соответствующим международным стандартам. Вовка лишали судейской неприкосновенности и пытались привлечь к уголовной ответственности. По данным прокуратуры, в 2015 г Вовк незаконно лишил гражданина права собственности на имущество. Тогда судью временно отстранили, однако в 2016 году он вернулся к работе.