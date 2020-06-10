ГБР заявило, что Порошенко сообщили о подозрении, адвокат опровергает

Петр Порошенко с адвокатом возле ГБР (Фото: Михаил Палинчак)

В Государственном бюро расследований заявили, что вручили пятому президенту и нардепу Петру Порошенко подозрение, сообщает пресс-служба бюро. Адвокат Порошенко Илья Новиков утверждает, что он отказался получать подозрение.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, когда они с Порошенко зашли в ГБР, прокурор хотел вручить пятому президенту подозрение в деле о назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Поскольку по закону подозрение нардепу должен вручать лично генпрокурор, Порошенко отказался его получать, заявил Новиков.

После отказа от участия в допросе Порошенко собирается покинуть здание ГБР, сообщает ведомство.

Перед тем, как войти в здание ГБР, Порошенко заявил журналистам, что бюро должно извиниться перед ним за открытие дела о якобы контрабанде картин.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования , касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила , что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.

В апреле 2019 г Порошенко заявил, что уволил Семочко.

5 декабря 2019 года стало известно, что ГБР готовит Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.