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ГБР заявило, что Порошенко сообщили о подозрении, адвокат опровергает

ГБР заявило, что Порошенко сообщили о подозрении, адвокат опровергает - Фото
Петр Порошенко с адвокатом возле ГБР (Фото: Михаил Палинчак)
10.06.2020, 11:43

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков утверждает, что пятый президент отказался получать подозрение

В Государственном бюро расследований заявили, что вручили пятому президенту и нардепу Петру Порошенко подозрение, сообщает пресс-служба бюро. Адвокат Порошенко Илья Новиков утверждает, что он отказался получать подозрение.

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По его словам, когда они с Порошенко зашли в ГБР, прокурор хотел вручить пятому президенту подозрение в деле о назначении замглавы СВР Сергея Семочко. Поскольку по закону подозрение нардепу должен вручать лично генпрокурор, Порошенко отказался его получать, заявил Новиков.

После отказа от участия в допросе Порошенко собирается покинуть здание ГБР, сообщает ведомство.

Перед тем, как войти в здание ГБР, Порошенко заявил журналистам, что бюро должно извиниться перед ним за открытие дела о якобы контрабанде картин.

  • 1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 
  • 3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • 11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.
  • В апреле 2019 г Порошенко заявил, что уволил Семочко.
  • 5 декабря 2019 года стало известно, что ГБР готовит Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.
Денис Юдин
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