ГБР готовит Порошенко еще одно подозрение

Сергей Семочко (фото - скриншот видео)

Госбюро расследований готовит пятому президенту Петру Порошенко еще одно подозрение - по уголовному делу о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом глава ГБР Роман Труба сказал в комментарии theБабелю.

"Мы практически на завершающем этапе в деле по экс-президенту. Касается незаконного назначения на должность Семочко. Мы находимся на стадии доподготовки проекта подозрения экс-президенту. То есть в действиях президента возможен состав преступления", — подчеркнул Труба.

По его словам, сейчас по этому делу происходят выемки документов и допросы.

"Если они будут завершены до моего увольнения, и следователь подготовит документ, он будет направлен в прокуратуру", — сказал Труба.