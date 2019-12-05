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ГБР готовит Порошенко еще одно подозрение

ГБР готовит Порошенко еще одно подозрение - Фото
Сергей Семочко (фото - скриншот видео)
05.12.2019, 14:54

Сейчас по этому делу происходят выемки документов и допросы

Госбюро расследований готовит пятому президенту Петру Порошенко еще одно подозрение - по уголовному делу о назначении на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом глава ГБР Роман Труба сказал в комментарии theБабелю.

"Мы практически на завершающем этапе в деле по экс-президенту. Касается незаконного назначения на должность Семочко. Мы находимся на стадии доподготовки проекта подозрения экс-президенту. То есть в действиях президента возможен состав преступления", — подчеркнул Труба.

По его словам, сейчас по этому делу происходят выемки документов и допросы.

"Если они будут завершены до моего увольнения, и следователь подготовит документ, он будет направлен в прокуратуру", — сказал Труба.

  • 1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 
  • 3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • 11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.
  • В апреле 2019 г Порошенко заявил, что уволил Семочко.

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Роман Труба Петр Порошенко подозрение гбр сергей семочко
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