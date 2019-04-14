Порошенко уволил замглавы Службы внешней разведки Семочко

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

С 12 апреля заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко уволен. Об этом действующий президент Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, заявил во время выступления на НСК Олимпийский, передает корреспондент LIGA.net.

"В пятницу заместитель главы внешней разведки Семочко уволен с должности", - заявил он.

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1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.