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22.02.2019, 17:21

В разведке говорят, что обязанности Семочко – служебная тайна

В разведке говорят, что обязанности Семочко – служебная тайна - Фото
Сергей Семочко (фото - скриншот видео)

Ранее НАБУ открыло уголовное производство о возможном незаконном обогащении Сергея Семочко

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Служба внешней разведки отказалась сообщать о прямых должностных обязанностях заместителя руководителя службы Сергея Семочко, против которого НАБУ открыло уголовное производство по статье о незаконном обогащении. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на главу экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, которому Служба внешней разведки ответила на запрос.

В службе отметили, что доступ к информации о должностных обязанностях Семочко ограничен "согласно ведомственному перечню сведений, составляющих служебную тайну".

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1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.

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Теги: обязанности, сбу, разведка, сергей семочко, тайна
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