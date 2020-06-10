Венедиктова и ГБР настаивают, что подозрение Порошенко было объявлено законно

Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что подозрение пятому президенту и нардепу Петру Порошенко было объявлено законно. Об этом она заявила, выйдя к журналистам под зданием Офиса генерального прокурора.

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Венедиктова рассказала, что подписала подозрение Порошенко по делу о назначении бывшего заместителя руководителя СВР Сергея Семочко, а также поручение прокурору, чтобы он объявил подозрение пятому президенту в здании ГБР.

Генпрокурор напомнила, что таким же образом, по поручению, объявляли о подозрении нардепу из ОПЗЖ Илье Киве и нардепу из Европейской солидарности Софии Федине. Она настаивает, что такой механизм четко предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом и применяется. Венедиктова заявила, что лично вручить подозрение нардепу, тем более, которому предоставлена госохрана, бывает непросто.

По словам Венедиктовой, подозрение также будет направлено Порошенко по почте. Она подчеркнула, что если бы повторно вручила подозрение Порошенко во время его сегодняшнего визита в Офис генпрокурора, это могло бы стать поводом для его обжалования.

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Также Венедиктова рассказала, что в ближайшее время ходатайство о мере пресечения для Порошенко будет направлено в суд, это может произойти сегодня или завтра. Она не уточнила, какую именно меру пресечения собирается просить.

Пресс-служба ГБР опубликовала видео, в котором также сообщается, что подозрение было объявлено Порошенко. На видео есть кадры, как пятому президенту и его адвокатам прокурор зачитывает текст документа, и как Порошенко покидает здание ГБР. "Понятые, фиксируете отказ?" - звучит голос на видео в тот момент, когда Порошенко садится в автомобиль.

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.

В апреле 2019 г Порошенко заявил, что уволил Семочко.

5 декабря 2019 года стало известно, что ГБР готовит Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.

Сегодня в ГБР заявили, что сообщили о подозрении Порошенко. Адвокат пятого президента Илья Новиков настаивает на незаконности действий прокуратуры.