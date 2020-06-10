Порошенко могут арестовать по делу Семочко, он прибыл в Офис генпрокурора

Решается вопрос о задержании пятого президента Петра Порошенко по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
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У генпрокурора Ирины Венедиктовой утверждают, что сегодня Порошенко было сообщено о подозрении. Ранее его адвокат Илья Новиков заявил, что Порошенко отказался общаться с прокурором, который собирался вручить ему подозрение, поскольку по закону сообщать о подозрении нардепу должен лично генпрокурор.
Следствие подозревает Порошенко в том, что он, будучи президентом, в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий".
Порошенко под зданием Офиса генпрокурора заявил журналистам, что попытка вручить ему подозрение была незаконной. Он отрицает какую-либо вину и заявляет, что вместе с адвокатами приехал в ОГП, "чтобы сказать в глаза, что они нарушают законодательство, нарушают Конституцию".
Порошенко и нардепы из партии Европейская солидарность некоторое время беседовали с Венедиктовой, после чего она покинула встречу.