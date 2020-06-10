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Порошенко могут арестовать по делу Семочко, он прибыл в Офис генпрокурора

Порошенко могут арестовать по делу Семочко, он прибыл в Офис генпрокурора - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
10.06.2020, 13:09

Пятого президента Петра Порошенко могут арестовать по делу о назначении замглавы СВР Сергея Семочко, заявили в Офисе генпрокурора

Решается вопрос о задержании пятого президента Петра Порошенко по делу о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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У генпрокурора Ирины Венедиктовой утверждают, что сегодня Порошенко было сообщено о подозрении. Ранее его адвокат Илья Новиков заявил, что Порошенко отказался общаться с прокурором, который собирался вручить ему подозрение, поскольку по закону сообщать о подозрении нардепу должен лично генпрокурор.

Следствие подозревает Порошенко в том, что он, будучи президентом, в 2018 году "путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий".

Порошенко под зданием Офиса генпрокурора заявил журналистам, что попытка вручить ему подозрение была незаконной. Он отрицает какую-либо вину и заявляет, что вместе с адвокатами приехал в ОГП, "чтобы сказать в глаза, что они нарушают законодательство, нарушают Конституцию".

Порошенко и нардепы из партии Европейская солидарность некоторое время беседовали с Венедиктовой, после чего она покинула встречу.

  • 1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 
  • 3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • 11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.
  • В апреле 2019 г Порошенко заявил, что уволил Семочко.
  • 5 декабря 2019 года стало известно, что ГБР готовит Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.
Денис Юдин
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Петр Порошенко арест свр сергей семочко Офис генпрокурора
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