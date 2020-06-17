Порошенко перенес похороны отца из-за суда по мере пресечения

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент Петр Порошенко перенес похороны отца из-за необходимости участвовать в заседании суда, где ему будут избирать меру пресечения. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

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"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня", — написал он.

Цеголко сообщил, что в 10:00 в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду, а церемония прощания с Алексеем Порошенко состоится в 12:00 по адресу ул. Институтская, 7. По этому адресу расположен клуб Кабинета министров.

Алексей Порошенко умер 16 июня.

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