ГБР: Дело против Порошенко из-за томоса открыла СБУ по заявлению прихожан УПЦ КП

Петр Порошенко и патриарх Филарет (фото - пресс-служба президента)

Дело против пятого президента Петра Порошенко о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины открыла СБУ в ноябре 2019 года по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата. Об этом Укринформу сообщили в Госбюро расследований.

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Там рассказали, что 6 ноября 2019 г СБУ начала расследование по заявлению прихожан УПЦ КП о якобы разжигании рядом высших должностных лиц межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело в ГБР. Сейчас проводятся следственные действия, сообщили в бюро.

В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге сказала, что дело о разжигании вражды открыто по решению суда. Какого именно, она уточнить не смогла.

"Это 2019 год. И сейчас идут следственные действия. То есть сейчас вспоминать об этом производстве и спрашивать меня о его перспективах неуместно, потому что производство открыто больше чем полгода тому назад. Если нужно спросить, нужно спрашивать у следователей...", - сказала Венедиктова.

Она предположила, что у Порошенко в этом деле статус свидетеля, хотя добавила, что точно не помнит.

Генпрокурор категорически не согласна с тем, что около 20 уголовных дел, открытых в последнее время против Порошенко, - это политическое преследование.

Ранее об уголовном деле, связанном с получением томоса об автокефалии ПЦУ, известно не было. Сегодня об этом сообщил сам Порошенко.

5 января 2019 года в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины. Это происходило при существенном содействии действующего на тот момент президента Петра Порошенко. РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.

Согласно договоренности, в результате образования ПЦУ перестает существовать УПЦ КП. Однако глава церкви Филарет уже весной стал делать заявления о неприемлемости томоса и о том, что УПЦ КП продолжает действовать, а он - по-прежнему патриарх. Предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Филарет стал "рукой Кремля".

В ПЦУ отметили, что политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов - опасная для гражданского мира в условиях российской агрессии. 12 июня 2020 г в ПЦУ заявили , что в последнее время в российских СМИ распространяется информация, будто различные обвинения, выдвигаемые против Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью в содействии образованию ПЦУ и в получении томоса.