ГБР: Дело против Порошенко из-за томоса открыла СБУ по заявлению прихожан УПЦ КП

Дело против пятого президента Петра Порошенко о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины открыла СБУ в ноябре 2019 года по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата. Об этом Укринформу сообщили в Госбюро расследований.
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Там рассказали, что 6 ноября 2019 г СБУ начала расследование по заявлению прихожан УПЦ КП о якобы разжигании рядом высших должностных лиц межрелигиозной розни при создании ПЦУ. В дальнейшем СБУ передала дело в ГБР. Сейчас проводятся следственные действия, сообщили в бюро.
В то же время генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге сказала, что дело о разжигании вражды открыто по решению суда. Какого именно, она уточнить не смогла.
"Это 2019 год. И сейчас идут следственные действия. То есть сейчас вспоминать об этом производстве и спрашивать меня о его перспективах неуместно, потому что производство открыто больше чем полгода тому назад. Если нужно спросить, нужно спрашивать у следователей...", - сказала Венедиктова.
Она предположила, что у Порошенко в этом деле статус свидетеля, хотя добавила, что точно не помнит.
Генпрокурор категорически не согласна с тем, что около 20 уголовных дел, открытых в последнее время против Порошенко, - это политическое преследование.
Ранее об уголовном деле, связанном с получением томоса об автокефалии ПЦУ, известно не было. Сегодня об этом сообщил сам Порошенко.