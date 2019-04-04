РПЦ хочет вернуть "украинский вопрос" к прежнему состоянию - Зоря

Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Русская православная церковь хочет вернуть "украинский вопрос" к состоянию перед 2018 годом. Об этом архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил у себя в Facebook.

Так он прокомментировал призыв УПЦ МП ко вселенскому патриарху Варфоломею отозвать томос об автокефалии ПЦУ.

Реклама

"Судя по вчерашнему заявлению синода митрополии РПЦ - в этой церкви хотят двух вещей:

1. "Отзыв томоса".

2. Вынесение "украинского вопроса" на всеправославное рассмотрение, но без присутствия поместной ПЦУ (именно для этого и нужен "отзыв")", - написал Зоря.