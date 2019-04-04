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04.04.2019, 12:45

РПЦ хочет вернуть "украинский вопрос" к прежнему состоянию - Зоря

РПЦ хочет вернуть "украинский вопрос" к прежнему состоянию - Зоря - Фото
Евстратий Зоря (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Православной церкви Украины прокомментировали призыв УПЦ МП ко вселенскому патриарху Варфоломею отозвать томос об автокефалии

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Русская православная церковь хочет вернуть "украинский вопрос" к состоянию перед 2018 годом. Об этом архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сообщил у себя в Facebook.

Так он прокомментировал призыв УПЦ МП ко вселенскому патриарху Варфоломею отозвать томос об автокефалии ПЦУ.

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"Судя по вчерашнему заявлению синода митрополии РПЦ - в этой церкви хотят двух вещей:
1. "Отзыв томоса".
2. Вынесение "украинского вопроса" на всеправославное рассмотрение, но без присутствия поместной ПЦУ (именно для этого и нужен "отзыв")", - написал Зоря.

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Теги: томос, автокефалия, пцу, рпц, упц мп, евстратий зоря
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