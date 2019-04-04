УПЦ МП призвала Варфоломея отозвать томос

Митрополит Онуфрий (фото - УПЦ МП)

Синод УПЦ МП вчера, 3 апреля, призвал Константинопольский патриархат и лично патриарха Варфоломея отозвать томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба УПЦ МП.

"Следует констатировать, что действия Константинопольского патриархата в Украине нанесли большой вред украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением", - говорится в заявлении.

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В УПЦ МП считают, что "способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса".

12 декабря прошлого года 47 депутатов Верховной Рады, в основном из Оппоблока, попросили Конституционный суд признать незаконным постановление парламента, который поддержала обращение президента Петра Порошенко к Варфоломею о предоставлении автокефалии ПЦУ.

15 декабря на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавил митрополит Епифаний. 6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.

12 марта стало известно, что КСУ отказался рассматривать обращение 47 депутатов.