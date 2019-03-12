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12.03.2019, 19:01

КСУ отказался рассматривать обращение Рады к Варфоломею о томосе

КСУ отказался рассматривать обращение Рады к Варфоломею о томосе - Фото
Конституционный суд Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Группа депутатов просила признать обращение парламента к патриарху неконституционным

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Конституционный суд отказался рассматривать конституционность постановления Верховной Рады, которым парламент поддержал обращение президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса Православной церкви в Украине. Об этом говорится на сайте КСУ.

Речь идет об обращении 47 депутатов и касается оно постановления Рады "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине".

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Авторы обращения считают, что постановление парламента "нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает конституционное право на свободу мировоззрения и является прямым вмешательством государства в церковные дела".

В КСУ пояснили, что вопросы, затронутые в постановлении Рады, являются политическими, в то время как к юрисдикции суда относятся только вопросы правового характера.

Напомним, большинство подписавшихся под обращением в КСУ - члены фракции Оппозиционного блока.

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Теги: конституционный суд, томос, церковь
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