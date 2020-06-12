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ПЦУ вступилась за Порошенко. Напомнила о томосе

ПЦУ вступилась за Порошенко. Напомнила о томосе - Фото
Митрополит Епифаний и Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.06.2020, 15:30

Киевская Митрополия Православной Церкви Украины предостерегла правоохранительные органы от преследования пятого президента Петра Порошенко

Православная церковь Украины обратилась к правоохранительным органам с предостережением: возбуждение уголовных дел по политическим мотивам против пятого президента Петра Порошенко - недопустимы. Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ.

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В заявлении, указано, что в последнее время в российских СМИ распространяется информация, что различные обвинения, выдвигаемые против Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью в содействии образованию ПЦУ и в получении томоса от Вселенского Патриарха.

В ПЦУ отметили, что  политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов - опасная для гражданского мира в условиях российской агрессии, "когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне".

Также ПЦУ напомнила, что аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Уход от этой аксиомы всегда ведет к уходу от демократии.

В то же время УПЦ подчеркнула, что "мы не вмешивались и не вмешиваемся в сферу расследований и судопроизводства, где ответственность лежит на государстве. Но как церковь, руководствуется истинами Закона Божьего, и как один из институтов гражданского общества, заботящегося о благе украинского народа, мы обязаны напоминать и предостерегать".

  • 1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта. 
  • 3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".
  • 11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.
  • В апреле 2019 г Порошенко заявил, что уволил Семочко.
  • 5 декабря 2019 года стало известно, что ГБР готовит Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.
  • Сейчас решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Порошенко.

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Наталия Софиенко
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