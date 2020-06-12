ПЦУ вступилась за Порошенко. Напомнила о томосе

Православная церковь Украины обратилась к правоохранительным органам с предостережением: возбуждение уголовных дел по политическим мотивам против пятого президента Петра Порошенко - недопустимы. Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ.
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В заявлении, указано, что в последнее время в российских СМИ распространяется информация, что различные обвинения, выдвигаемые против Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью в содействии образованию ПЦУ и в получении томоса от Вселенского Патриарха.
В ПЦУ отметили, что политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов - опасная для гражданского мира в условиях российской агрессии, "когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне".
Также ПЦУ напомнила, что аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Уход от этой аксиомы всегда ведет к уходу от демократии.
В то же время УПЦ подчеркнула, что "мы не вмешивались и не вмешиваемся в сферу расследований и судопроизводства, где ответственность лежит на государстве. Но как церковь, руководствуется истинами Закона Божьего, и как один из институтов гражданского общества, заботящегося о благе украинского народа, мы обязаны напоминать и предостерегать".
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