ПЦУ вступилась за Порошенко. Напомнила о томосе

Митрополит Епифаний и Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Православная церковь Украины обратилась к правоохранительным органам с предостережением: возбуждение уголовных дел по политическим мотивам против пятого президента Петра Порошенко - недопустимы. Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В заявлении, указано, что в последнее время в российских СМИ распространяется информация, что различные обвинения, выдвигаемые против Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью в содействии образованию ПЦУ и в получении томоса от Вселенского Патриарха.

В ПЦУ отметили, что политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов - опасная для гражданского мира в условиях российской агрессии, "когда страна-агрессор с радостью использует любые конфликты внутри Украины во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне".

Также ПЦУ напомнила, что аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Уход от этой аксиомы всегда ведет к уходу от демократии.

В то же время УПЦ подчеркнула, что "мы не вмешивались и не вмешиваемся в сферу расследований и судопроизводства, где ответственность лежит на государстве. Но как церковь, руководствуется истинами Закона Божьего, и как один из институтов гражданского общества, заботящегося о благе украинского народа, мы обязаны напоминать и предостерегать".

1 октября 2018 года в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".

11 декабря контрразведка подтвердила, что у гражданской жены и дочери Семочко есть российское гражданство.

В апреле 2019 г Порошенко заявил, что уволил Семочко.

5 декабря 2019 года стало известно, что ГБР готовит Порошенко подозрение по делу о назначении Семочко.

Сейчас решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об аресте Порошенко.

Читайте также: "Это то, чего хотел Зеленский". Порошенко объявили первое подозрение: что об этом известно