Порошенко заявил, что против него открыли дело из-за томоса ПЦУ

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)

Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за "разжигание религиозной вражды" из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии. Об этом Порошенко сказал перед заседанием Печерского суда, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о назначении замглавы СВР.

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"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил Порошенко.

Правоохранительные органы пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.

5 января 2019 года в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию . Это происходило при существенном содействии пятого президента Петра Порошенко. РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.

Сейчас Порошенко фигурирует около 20 уголовных делах, которые расследует ГБР по статьям (среди прочих) о госизмене, захвате госвласти, вмешательстве в деятельность суда.

В ПЦУ отметили, что политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов - опасная для гражданского мира в условиях российской агрессии. 12 июня в ПЦУ заявили , что в последнее время в российских СМИ распространяется информация, будто различные обвинения, выдвигаемые против Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью в содействии образованию ПЦУ и в получении томоса.

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