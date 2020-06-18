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Порошенко заявил, что против него открыли дело из-за томоса ПЦУ

Порошенко заявил, что против него открыли дело из-за томоса ПЦУ - Фото
Петр Порошенко и патриарх Варфоломей (фото - president.gov.ua)
18.06.2020, 17:36

Пятый президент заявил, что против него якобы возбудили дело за "разжигание религиозной вражды"

Пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за "разжигание религиозной вражды" из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии. Об этом Порошенко сказал перед заседанием Печерского суда, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о назначении замглавы СВР.

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"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - заявил Порошенко.

Правоохранительные органы пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.

  • 5 января 2019 года в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви Украины, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию. Это происходило при существенном содействии пятого президента Петра Порошенко. РПЦ пыталась всячески препятствовать этому.
  • Сейчас Порошенко фигурирует в около 20 уголовных делах, которые расследует ГБР по статьям (среди прочих) о госизмене, захвате госвласти, вмешательстве в деятельность суда.
  • 12 июня в ПЦУ заявили, что в последнее время в российских СМИ распространяется информация, будто различные обвинения, выдвигаемые против Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью в содействии образованию ПЦУ и в получении томоса. В ПЦУ отметили, что  политическая мотивация в деятельности правоохранительных органов - опасная для гражданского мира в условиях российской агрессии.

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Наталия Софиенко
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