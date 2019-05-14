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14.05.2019, 19:20

Филарет: Отказ от статуса патриархата был "чисто ситуативным"

Филарет: Отказ от статуса патриархата был "чисто ситуативным" - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх говорит, что отказаться от статуса патриархата нужно было для получения томоса

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Почетный патриарх Филарет заявил, что его отказ от статуса патриархата перед объединительным собором 15 декабря 2018 года был "чисто ситуативным", и что сейчас Киевский патриархат продолжает существовать. Соответствующее заявление есть в распоряжении Радио Свобода.

Отказ от статуса патриархата был требованием Вселенского патриархата для того, чтобы провести объединительный собор и предоставить томос об автокефалии.

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Чтобы Константинополь дал украинской церкви томос, она должна была стать его частью, приняв статус митрополии в составе Константинопольского патриархата, пояснил Филарет.

"Поэтому наш отказ от статуса патриархата был чисто ситуативным. Отменить решение о создании Киевского патриархата может только поместный собор этой церкви, который создал Киевский патриархат. Такого собора не было. Значит, Киевский патриархат остается, он продолжает действовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах", - заявил почетный патриарх.

"Нам могут возразить, что отказ от статуса патриархата была на поместном соборе в святой Софии 15 декабря 2018. Да! На поместном соборе, но этот собор был не Украинской автокефальной церкви, а собор Киевской митрополии в составе Константинопольского патриархата", - добавил Филарет.

8 мая 2019 года Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках УПЦ КП, пригласив их на "братскую встречу" 14 мая. Епифания не позвал. Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором, все еще существует. Епифаний считает, что возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата - это изоляция, потеря томоса и всех достижений церковной независимости.

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Теги: томос, константинополь, филарет, патриархат, пцу
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