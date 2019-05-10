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10.05.2019, 14:16

Филарет заявил, что Киевский патриархат все еще существует

Филарет заявил, что Киевский патриархат все еще существует - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх Филарет заявил, что ликвидировать Киевский патриархат может только тот, кто его создал

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован после создания объединенной поместной православной церкви. Об этом он заявил в комментарии ТСН.

"Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят представить, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал (то есть сам Филарет - ред.)", - считает он.

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Кроме того, как говорится в сюжете ТСН, в сети появились копии напечатанных на бланках Киевского патриархата приглашений архиереев на встречу с Филаретом, где якобы будет обсуждаться возможное восстановление УПЦ КП во главе с самим Филаретом.

Епифаний назвал идеи по восстановлению КП "путем в никуда и путем в изоляцию".

16 декабря, на следующий день после объединительного собора, на котором предстоятелем ПЦУ выбрали Епифания, в УПЦ КП сообщили, что Киевский патриархат и Автокефальная церковь приняли решение о самороспуске. "Юридически эта новая церковь (ПЦУ - ред.) является наследницей и Автокефальной церкви, и Киевского патриархата", - сказал тогда архиепископ Евстратий Зоря.

Ранее в интервью Филарет заявил, что Зеленский прав в том, что основная заслуга в получении томоса об автокефалии ПЦУ - перед Киевским патриархатом и самим патриархом, который его строил.

Смотрите также: Патриарх Филарет встретился с Зеленским: фото

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Теги: томос, религия, упц кп, церковь, филарет, епифаний
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