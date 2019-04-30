Патриарх Филарет встретился с Зеленским: фото

Фото: Facebook патриарха Филарета

Патриарх Филарет провел встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщается на Facebook-странице священнослужителя.

Во встрече также принял участие настоятель храма Рождества Христова протоирей Николай Салабай.

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Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах и призвал "использовать данную ему власть для содействия добру и борьбе со злом".

Патриах вручил избранному президенту "памятный подарок". Судя по опубликованным фото, это - яйцо.

Ранее сегодня Зеленский также встретился с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. По словам священнослужителями, они говорили о войне, преодолении коррупции и бедности.

Фото: Facebook патриарха Филарета