Митрополит Епифаний рассказал, о чем говорил с Зеленским

Фото: facebook.com/epifaniy

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний и избранный президент Владимир Зеленский во время встречи обсудили "проблемы, которые стоят перед украинцами", в частности – война в Донбассе. Об этом сообщается на странице митрополита в Facebook.

"Мы были едины в том, что церковь должна молиться, а государство делать все, чтобы все регионы нашей страны жили в мире и покое", - сказано в сообщении.

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Митрополит и Зеленский также обсудили темы борьбы с коррупцией и бедностью.

Епифаний подарил избранному президенту репринтное издание Острожской Библии.

Фото: facebook.com/epifaniy

Ранее сегодня сообщалось, что Епифаний и Зеленский проводят встречу в Михайловском монастыре в Киеве.

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