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30.04.2019, 16:35

Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу: фото

Зеленский и митрополит Епифаний проводят встречу: фото - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Встреча проходит в Михайловском монастыре в Киеве

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Избранный президент Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний проводят встречу в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

Встреча проходит в Михайловском Златоверхом монастыре.

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Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

22 апреля почетный патриарх Православной церкви в Украине Филарет поздравил избранного президента с победой на выборах президента и выразил надежду, что он будет продолжать проевропейский и евроатлантический курс Украины. 

27 апреля Филарет сообщил, что церковь простила Зеленского за то, что в одном из своих выступлений на концерте студии Квартал 95 в шутку перепутал томос об автокефалии Православной церкви Украины с термосом. 

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Теги: Владимир Зеленский, епифаний
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