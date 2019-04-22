Филарет поздравил Зеленского с победой на выборах

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх Православной церкви в Украине Филарет поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента и выразил надежду, что он будет продолжать проевропейский и евроатлантический курс Украины. Об этом говорится в Facebook Филарета.

"Хочу искренне поздравить Вас с победой и выразить надежду, что Вы будете осознавать доверие нашего народа и продолжите государственный, проевропейский и евроатлантический курс Украины", - сказано в сообщении.

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Филарет отметил, что сейчас продолжается российская агрессия против Украины, поэтому, по его словам, украинцам очень нужны единство и национальная консолидация.

"Подавляющее большинство наших сограждан отдали голоса за Вас, потому что стремились к миру и более решительной борьбе с коррупцией… Надеюсь, что Вы будете иметь силы кардинально изменить ситуацию и начнете реальную борьбу с этим злом", - отметил Филарет.

По его мнению, первой задачей Зеленского на посту президента должна стать "консолидация всех проукраинских и государственных сил во имя лучшего будущего Украины, каждого человека".

"И Церковь и я, как Патриарх, готов помогать Вам в этом", - отметил Филарет.

Ранее митрополит Московского патриархата Онуфрий поздравил Зеленского с победой и заявил, что тот может рассчитывать на "безусловную поддержку" УПЦ МП "во всех вопросах утверждения и развития духовных и нравственных ценностей украинского общества".

Сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии УПЦ МП об отмене приказа Минкульта, согласно которому УПЦ МП должна внести в свой устав указание на принадлежность к Русской православной церкви.