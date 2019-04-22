Онуфрий благословил Зеленского и озвучил надежды УПЦ МП

Митрополит Онуфрий (фото - пресс-служба УПЦ МП)

Митрополит Московского патриархата Онуфрий поздравил де-факто избранного следующим президентом Владимира Зеленского с победой и заявил, что тот может рассчитывать на "безусловную поддержку" УПЦ МП "во всех вопросах утверждения и развития духовных и нравственных ценностей украинского общества". Об этом пишет пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

Священник считает, что победа Зеленского на выборах стала свидетельством "большого доверия со стороны украинского общества" и "признаком того, что заявленные приоритеты развития страны совпадают с надеждами и стремлениями нашего народа".

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Кроме того, он пожелал, чтобы при Зеленском государство не вмешивалось в дела церкви, а также не посягало на права и свободы верующих всех конфессий, и резюмировал тем, что благословил его.

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В конце 2018 года предстоятель ПЦУ Епифаний заверил, что готов к диалогу с Онуфрием, но уже в марте он сказал, что вести такие переговоры "нереально".

13 ноября 2018 года УПЦ МП официально отказалась поддержать самостоятельность поместной церкви Украины и вслед за РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

По состоянию на 10:50 утра 22 апреля ЦИК обработал уже 96% протоколов второго тура выборов: Зеленский - 73,2%, Порошенко - 24,5%.