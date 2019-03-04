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04.03.2019, 09:05

Епифаний сказал, насколько реально вести переговоры с Онуфрием

Епифаний сказал, насколько реально вести переговоры с Онуфрием - Фото
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что митрополит РПЦ "Онуфрий - это человек, который на 100% предан интересам российской церкви"

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Предстоятель Православной церкви в Украине Епифаний заявил, что с митрополитом Российской православной церкви в Украине Онуфрием "вести с ним переговоры – нереально". Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Отвечая на вопрос, искал ли предстоятель ПЦУ возможности поговорить и вести прямой диалог с митрополитом Онуфрием, Епифаний сказал: "Сейчас - нет. Еще до объединительного собора мы пересекались на государственных мероприятиях. Но после избрания меня предстоятелем мы даже не пересекались".

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"Я считаю, что вести с ним переговоры - нереально. Это человек, который на 100% предан интересам российской церкви и российского государства. Поэтому вести с ним переговоры об объединении очень сложно", - подчеркнул Епифаний.

Он считает, что все начнется "с низов". "Народ должен сказать, в какой церкви он хочет быть. И постепенно это заставит принимать решения и духовенство. Потому, что если архиереи останутся без приходов, без духовенства, то он вынужден будет принимать решения и о переходе", - объяснил Епифаний.

17 декабря 2018 года Епифаний заявил, что после объединительного собора митрополит Онуфрий является только митрополитом Российской православной церкви в Украине. 

15 декабря на объединительном соборе была основана украинская объединенная церковь. Ее возглавил епископ УПЦ КП Епифаний,  он получит томос от Вселенского патриархата. Новоизбранный митрополит киевский, выступая на Софийской площади, призвал всех желающих присодиниться к украинской объединенной церкви. 

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Теги: автокефалия, митрополит онуфрий, рпц, митрополит епифаний, пцу
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