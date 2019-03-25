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25.03.2019, 12:31

Филарет: ПЦУ готова принять Онуфрия как брата

Филарет: ПЦУ готова принять Онуфрия как брата - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иерарх положительно смотрит на вариант, когда митрополит Московского патриархата присоединяется к Православной церкви Украины

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Митрополита Онуфрия примут в Православную церковь Украины как равного, если глава Украинской православной церкви Московского патриархата согласится войти в ее состав. Об этом заявил патриарх Филарет, пишет Главком.

Отвечая на вопрос журналиста, как отнесутся к Онуфрию, если тот согласится войти в единую поместную церковь, 90-летний иерарх сказал: "Положительно. Мы его примем как брата".

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Иерарх добавил, что если бы у него была возможность поговорить с патриархом РПЦ Кириллом (Гундяевым), он бы сказал ему, что "не надо воевать с Украинской православной церковью, а надо согласиться на ее автокефалию и установить нормальные отношения".

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По словам Филарета, осенью 1991 года Онуфрий подписался под решением о самостоятельности церкви Украины, когда "никто не хотел давать Украине ни автокефалии, ни самостоятельности, независимости в управлении".

В конце 2018 года предстоятель ПЦУ Епифаний заверил, что готов к диалогу с Онуфрием, но уже в марте он сказал, что вести такие переговоры "нереально".

13 ноября 2018 года УПЦ МП официально отказалась поддержать самостоятельность поместной церкви Украины и вслед за РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

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Теги: религия, упц мп, церковь, филарет, онуфрий, пцу
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