Окружной админсуд Киева приостановил переименование УПЦ МП

Митрополит Онуфрий (фото - пресс-служба УПЦ МП)

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Киевской Митрополии УПЦ МП об отмене приказа Минкульта, согласно которому УПЦ МП должна внести в свой устав указание на принадлежность к Русской православной церкви. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Другими словами, суд приостановил процесс переименования УПЦ МП и других религиозных организаций согласно требованиям закона о свободе совести и религиозных организациях.

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В Окружном админсуде пояснили, что удовлетворили иск УПЦ МП "ввиду того, что непринятие таких мер может существенно осложнить или сделать невозможным восстановление нарушенных или оспариваемых прав или интересов истца".

Кроме того, считают в суде, выполнение приказа Минкульта до разрешения дела по существу "может привести к неоправданному вмешательству государства в сферу деятельности религиозной организации как юридического лица".

В суде также отметили, что к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены 265 религиозных организаций.

Ранее Окружной административный суд Киева, рассмотрев иск Игоря Коломойского, признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка.