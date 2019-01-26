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26.01.2019, 11:55

Минкульт обязал УПЦ МП обозначить связь с РПЦ в уставе

Минкульт обязал УПЦ МП обозначить связь с РПЦ в уставе - Фото
Фото: пресс-служба РПЦ

Опубликован перечень религиозных организаций, которые должны у себя в уставе указать связи с религиозными центрами страны-агрессора

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Министерство культуры Украины опубликовало перечень религиозных организаций, которым нужно внести изменения в устав, указав связь с религиозными центрами страны-агрессора. Об этом сообщает Урядовий кур’єр.

"1. Под действие частей седьмой и восьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" подпадают религиозные организации (религиозные общины, управления и центры, монастыри, религиозные братства, миссионерские общества (миссии), духовные учебные заведения), которые действуют на территории Украины и входят в состав (является частью) таких религиозных объединений: Русская (Российская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Русская (Российская) старообрядческая церковь..., другое название - Древлеправославная Поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ), Русская (Российская) древлеправославная церковь..., Русская (Российская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

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Эти организации обязаны в срок не позднее трех месяцев внести в свой устав предусмотренные частью седьмой статьи 12 закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке, указывает Минкульт.

18 января спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект N4128-д, который устанавливает процедуру перехода церковных общин в Православную церковь Украины.

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Теги: томос, упц мп, автокефалия, рпц, пцу
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