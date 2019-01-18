Парубий подписал законопроект о переходе общин в ПЦУ

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект N4128-д, который устанавливает процедуру перехода церковных общин в Православную церковь Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Теперь документ может подписать глава государства Петр Порошенко.

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Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций вчера, 17 января.

Решение о переходе теперь принимается двумя третями членов религиозной общины. Соответствующие изменения в уставе должны быть зарегистрированы.

Часть общины, несогласная с решением о переходе, может создать новую религиозную общину и заключить договор об использовании здания церкви для богослужений.