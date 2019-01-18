Парубий подписал законопроект о переходе общин в ПЦУ

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект N4128-д, который устанавливает процедуру перехода церковных общин в Православную церковь Украины. Об этом сообщает УНИАН.
Теперь документ может подписать глава государства Петр Порошенко.
Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций вчера, 17 января.
Решение о переходе теперь принимается двумя третями членов религиозной общины. Соответствующие изменения в уставе должны быть зарегистрированы.
Часть общины, несогласная с решением о переходе, может создать новую религиозную общину и заключить договор об использовании здания церкви для богослужений.