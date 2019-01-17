В УПЦ МП назвали закон о переходе церковных общин "рейдерским"

Митрополит Онуфрий (фото - пресс-служба УПЦ МП)

В УПЦ МП считают, что принятый сегодня Радой законопроект №4128 о правилах перехода религиозных общин имеет единственную цель – "наполнение одной религиозной общины" (имеется в виду Православная церковь Украины). Об этом сообщается на сайте УПЦ МП.

В заголовке своего сообщения информационно-просветительский отдел церкви назвал законопроект "рейдерским".

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Глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов заявил, что закон был принят "исключительно с целью угождения и наполнения одной религиозной общины".

"Как мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности превращается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - сказал Бахов.

Сегодня Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

Решение о переходе теперь принимается двумя третями членов религиозной общины. Соответствующие изменения в уставе должны быть зарегистрированы.

Часть общины, несогласная с решением о переходе, может создать новую религиозную общину и заключить договор об использовании здания церкви для богослужений.