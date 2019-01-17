Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.01.2019, 15:36

В УПЦ МП назвали закон о переходе церковных общин "рейдерским"

В УПЦ МП назвали закон о переходе церковных общин "рейдерским" - Фото
Митрополит Онуфрий (фото - пресс-служба УПЦ МП)

Там также отметили, что закон вводит излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций

Реклама
Реклама

В УПЦ МП считают, что принятый сегодня Радой законопроект №4128 о правилах перехода религиозных общин имеет единственную цель – "наполнение одной религиозной общины" (имеется в виду Православная церковь Украины). Об этом сообщается на сайте УПЦ МП.

В заголовке своего сообщения информационно-просветительский отдел церкви назвал законопроект "рейдерским".

Реклама

Глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов заявил, что закон был принят "исключительно с целью угождения и наполнения одной религиозной общины".

"Как мы видим, что попытка предложить механизм для изменения подчиненности превращается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций", - сказал Бахов.

Сегодня Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций.

Решение о переходе теперь принимается двумя третями членов религиозной общины. Соответствующие изменения в уставе должны быть зарегистрированы.

Часть общины, несогласная с решением о переходе, может создать новую религиозную общину и заключить договор об использовании здания церкви для богослужений.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: упц мп, церковь, община, пцу, парафия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 