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17.01.2019, 11:33

Рада приняла правила перехода религиозных общин

Рада приняла правила перехода религиозных общин - Фото
Верховная Рада (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Решение о переходе в другую церковь отныне будут принимать не сами храмы, а общины, которые сформированы вокруг них

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Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций. Об этом из зала заседаний парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

За документ с изменениями в некоторые законы по поводу подчинения религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юрлица под номером 4128-д проголосовали 229 депутатов.

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Решение о переходе теперь принимается двумя третями членов религиозной общины. Соответствующие изменения в уставе должны быть зарегистрированы.

Часть общины, несогласная с решением о переходе, может создать новую религиозную общину и заключить договор об использовании здания церкви для богослужений.

До завершения процедуры регистрации запрещаются любые действия, которые могут привести к отчуждению имущества религиозной организации. Запрещается продажа, обмен, залог, бесплатная передача имущества в собственность или управление других лиц.

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Теги: верховная рада, религия, церковь, регистрация, переход общин
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