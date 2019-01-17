Верховная Рада (фото — Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Верховная Рада приняла правила перехода религиозных общин и регистрации религиозных организаций. Об этом из зала заседаний парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

За документ с изменениями в некоторые законы по поводу подчинения религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юрлица под номером 4128-д проголосовали 229 депутатов.

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Решение о переходе теперь принимается двумя третями членов религиозной общины. Соответствующие изменения в уставе должны быть зарегистрированы.

Часть общины, несогласная с решением о переходе, может создать новую религиозную общину и заключить договор об использовании здания церкви для богослужений.

До завершения процедуры регистрации запрещаются любые действия, которые могут привести к отчуждению имущества религиозной организации. Запрещается продажа, обмен, залог, бесплатная передача имущества в собственность или управление других лиц.