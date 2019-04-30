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30.04.2019, 19:00

Порошенко и Зеленский договорились о встрече "в ближайшее время"

Порошенко и Зеленский договорились о встрече "в ближайшее время" - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Действующий глава государства поздравил новоизбранного с официальными результатами выборов и дал напутствия по противодействию агрессии Кремля

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Действующий президент Петр Порошенко позвонил избранному главе государства Владимиру Зеленскому и поздравил его с официальными результатами выборов, сообщает пресс-служба президента.

Также пятый президент Украины сообщил, что они с Зеленским договорились о встрече в ближайшее время.

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Порошенко отметил, что все международные наблюдатели признали прошедшие выборы честными, прозрачными и демократическими. "Они в полной мере отвечали стратегии Украины на членство в Европейском Союзе и НАТО…надеюсь, что новый президент продолжит этот курс", - добавил глава государства.

Порошенко подчеркнул также, что нужно немедленно продемонстрировать партнерам единую украинскую позицию, в то время, когда "раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины".

Действующий глава государства повторил, что РФ заслуживает усиления санкций и этому вопросу он посвятит последние недели своего пребывания на посту. "Но продолжить и завершить решение этой проблемы – это уже ответственность нового президента. Поэтому считаю, что мы должны скоординировать наши усилия", - добавил Порошенко.

"Соперничество на выборах осталось в прошлом", - сказал также он, поблагодарив более 4,5 млн украинцев, которые проголосовали за него.

Ранее сегодня Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов - следующим президентом Украины после инаугурации станет Зеленский.

Избранный президент опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил избирателей и упомянул первого главу США Джорджа Вашингтона.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы
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