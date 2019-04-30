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30.04.2019, 18:44

Зеленский поблагодарил избирателей, упомянув Вашингтона: видео

Зеленский поблагодарил избирателей, упомянув Вашингтона: видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

По словам избранного президента, сегодня - символический день, ведь 230 лет назад прошла инаугурация Джорджа Вашингтона

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Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.

Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона". Зеленский добавил, что "не сравнивает себя с этим великим политическим деятелем – пока еще рано".

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Ранее сегодня Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов - следующим президентом Украины после инаугурации станет Зеленский.

Сегодня истекает отведенный законом 10-дневный срок на оглашение результатов выборов.

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Теги: Владимир Зеленский
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