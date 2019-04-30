Зеленский - следующий президент. Теперь официально

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Сегодня, 30 апреля, Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты выборов - следующим президентом Украины после инаугурации станет Владимир Зеленский.

Сегодня истекает отведенный законом 10-дневный срок на оглашение результатов выборов.

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26 апреля ЦИК сообщила, что приняла все протоколы с мокрыми печатями и те, что с пометкой уточнено.

Протокол об итогах голосования подписали все члены комисии, кроме Ирины Ефремовой, которая по уважительной причине отсутствует на заседании.

Дату инаугурации устанавливает Верховная Рада. Она должна состояться в течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов в печатных изданиях Голос України и Урядовий кур'єр. Зеленский должен будет присягнуть на верность украинскому народу и украинской армии.

25 апреля победитель президентских выборов-2019 Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов выборов. В ЦИК опровергли затягивание.

По подсчетам 100% голосов избирателей во втором туре выборов победил Владимир Зеленский (73,2%), действующий президент Петр Порошенко набрал 24,4%.

В заграничном избирательном округе лидерство получил Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,73% избирателей, Владимира Зеленского поддержали 43,78% избирателей.