В ЦИК опровергают затягивание объявления результатов выборов

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко опроверг обвинения кандидата в президенты Владимира Зеленского в затягивании объявления результатов выборов. Об этом сообщает Прямой.

Радченко заявил, что заявления Зеленского безосновательны, а ЦИК работает наоборот с опережением графика.

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“Начнем издалека. Статья 3 о ЦИК провозглашает, что ЦИК является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от других органов государственной власти. И мне кажется, что ЦИК в течение всего избирательного процесса продемонстрировала ключевую вещь - независимость. Если у кого-то есть сомнения, то, конечно, пожалуйста, сомневаться нельзя, но хотелось бы знать о каких-то доказательствах какие-то подозрения и тому подобное”, - сказал он.

По словам Радченко, согласно закону о выборах президента, у ЦИК есть десять дней со дня повторного голосования для того, чтобы подвести итоги повторного голосования.

“Сегодня, напомните мне, пожалуйста, какое число. 25-е. По состоянию на 25 число ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для проработки. Подчеркиваю. И нам осталось всего-навсего три комиссии, которые запланированы на завтра. Окружные. Кроме того, около 40 участковых избирательных комиссий заграничного избирательного округа”, - сказал он.

Ранее избранный президент Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов выборов.